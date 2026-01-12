Αποχαιρετά την Ντουμπάι και τη Euroleague ο Σερτάκ Σανλί και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Μπεσίκτας, τη φανέλα της οποίας είχε φορέσει τη διετία 2016-18.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ την Τρίτη (13/1), εκπνέει η προθεσμία για απόκτηση νέων παικτών στο Eurocup, η Μπεσίκτας αναμένεται να προβεί σύντομα στην ανακοίνωση της προσθήκης του 34χρονου Τούρκου διεθνή σέντερ.

Ο Σανλί αγωνίστηκε σε 7 αναμετρήσεις κατά την τρέχουσα σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Ντουμπάι, μετρώντας 2,4 πόντους, 0,7 ριμπάουντ, και 1,4 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Eurocup #Euroleague #Μπάσκετ #Μπεσίκτας #ντουμπάι #Σανλί