Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει μάχη με τη λευχαιμία, με τους συμπαίκτες του στην εθνική Ιταλίας, αλλά και όλους τους ανθρώπους του ιταλικού μπάσκετ, να μην σταματούν να του δείχνουν την υποστήριξή τους. Μία ημέρα αφού η ιταλική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο επιστήθιος φίλος του Ιταλού διεθνή φόργουορντ, Μάρκου Σπίσου άλλαξε νούμερο και θα φορά το Νο33, αυτό του Πολονάρα στο επικείμενο Ευρωμπάσκετ, η πρώην ομάδα του, Σάσαρι, τη φανέλα της οποίας φόρεσε τη διετία 2017-19 ανακοίνωσε την επιστροφή του.

Αυτό βέβαια θα συμβεί, όταν ο Ακίλε Πολονάρα θα είναι σε θέση, από θέμα υγείας, να ακολουθεί τους απαιτητικούς αγωνιστικούς ρυθμούς.

Έτσι, μετά από έξι αγώνες σε επίπεδο Euroleague με τη φανέλα των Μπασκόνια, Φενερμπαχτσέ, Αναντολού Εφές, Ζαλγκίρις Κάουνας και Βίρτους Μπολόνια, ο 33χρονος Ακίλε Πολονάρα επιστρέφει στη Σαρδηνία. Το 2019 είχε κατακτήσει το FIBA Europe Cup με τη Σάσαρι.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Ντιναμό Σάσαρι, Φραντσέσκο Σαρντάρα, επισήμανε για την επιστροφή του Πολονάρα: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε ξανά τον Ακίλε, έναν εξαιρετικό αθλητή και έναν σπουδαίο φίλο. Πάντα ενσάρκωνε τις αξίες και την υπερηφάνεια της Σαρδηνίας και της Ντιναμό. Σε αυτή τη λεπτή στιγμή της ζωής του, η υποστήριξη των οπαδών μας και του νησιού μας θα τον κάνει να νιώσει σαν στο σπίτι του».

Ο ίδιος ο Ακίλε Πολονάρα δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος και νιώθω τιμή που επιστρέφω… σπίτι. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Στέφανο Σαρντάρα, τον διευθύνοντα σύμβουλο Φραντσέσκο Σαρντάρα, τον γενικό Διευθυντή Τζακ Ντεβέκι και τον προπονητή Μάσιμο Μπουλέρι για αυτή την ευκαιρία. Πιστεύω ότι η Ντιναμό θα έχει μια σπουδαία σεζόν και ανυπομονώ να πανηγυρίσουμε ξανά μαζί επιτυχίες».