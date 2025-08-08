Η εθνική Σερβίας ταξίδεψε στην Κύπρο για τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025 χωρίς τους Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς και έμειναν στο Βελιγράδι.

Αντίθετα, ο Βασίλιε Μίτσιτς πρόλαβε την τελευταία στιγμή να συμπεριληφθεί στην αποστολή, η οποία περιλαμβάνει και τα μεγάλα αστέρια Νίκολα Γιόκιτς και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Η Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στις 9 Αυγούστου (20:30) και την Κύπρο στις 10 Αυγούστου, στο πλαίσιο του τουρνουά προετοιμασίας που διεξάγεται στη Λευκωσία, με το βλέμμα στραμμένο στο EuroBasket 2025 (27 Ιουλίου – 14 Σεπτεμβρίου).

Η αποστολή της εθνικής Σερβίας αποτελείται από τους: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Νίκολα Τόπιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεβ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Μπάλσα Κοπρίβιτσα, Ντέγιαν Νταβίντοβατς