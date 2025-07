Έναν παίκτη που θα ήθελαν οι περισσότερες ομάδες της Euroleague απέκτησε η Ντουμπάι! Ο δύο φορές πρωταθλητής Euroleague Τζάναν Μούσα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Ιστορία, στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο MVP των φετινών τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος και πρωταθλητής με τη Ρεάλ Μαδρίτης της Liga Endesa είπε το «ναι» στο υψηλό συμβόλαιο που του πρόσφερε η διοίκηση της Ντουμπάι και αποχαιρέτησε τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ μετά από τρεις σεζόν.

Ο 26χρονος Βόσνιος σμολ φόργουορντ κατέκτησε τον τίτλο της Euroleague το 2021 με την Αναντολού Εφές και το 2023 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Ντουμπάι, σήμερα (7/7) ο Ντζάναν Μούσα τόνισε: «Η συμφωνία μου με την Ντουμπάι είναι μία απίστευτη ευκαιρία και πρόκληση, τις οποίες είμαι απολύτως έτοιμος ν’ αναλάβω. Προερχόμενος από μία σεζόν κατά την οποία κατέκτησα το Πρωτάθλημα Ισπανίας, έχω αυτοπεποίθηση ως προς το τι μπορώ να φέρω και ανυπομονώ να βοηθήσω την ομάδα να γράψει Ιστορία τόσο στη Euroleague όσο και στην Αδριατική Λίγκα.

Είναι ένα απίστευτο “ταξίδι” για εμένα σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου. Και πραγματικά είναι ξεχωριστό για εμένα να είμαι εδώ στη Ντουμπάι, έτοιμος να “γράψω” ένα νέο κεφάλαιο. Ανυπομονώ να υποστηρίξω την ανάπτυξη της μπασκετικής κοινότητας εδώ, να συνδεθώ με τους φιλάθλους μας και να τους κάνω υπερήφανους. Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσω την ομάδα ν’ αναπτυχθεί και ν’ αφήσω μια κληρονομιά που θα έχει συνέχεια σε αυτήν την πόλη».

Welcome to your new home, Dzanan 🤎🤍🖤#DU13AI pic.twitter.com/V451LSuii2

— Dubai Basketball (@dubaibasket) July 7, 2025