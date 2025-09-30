O Τζανμάρκο Ποτσέκο είχε ανακοινώσει πως δεν θα παραμείνει στη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, αμέσως μετά τον αποκλεισμό της «σκουάντρα ατζούρα» στο Ευρωμπάσκετ, στη Ρίγα, όταν ηττήθηκε με 84-77, από τη Σλοβενία του … απίστευτου Λούκα Ντόντσιτς (42 πόντοι), στη νοκ άουτ φάση των «16». ΄

«Αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με την Ιταλία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποτσέκο τότε, προσθέτοντας: «Ο αγώνας εναντίον της Σλοβενίας ήταν ο τελευταίος μου ως προπονητής της Ιταλίας. Ευχαριστώ το επιτελείο μου και όλους τους παίκτες μου για την τιμή που μου έγινε. Είμαι λυπημένος γιατί τους είδα να υποφέρουν».

Έκτοτε, η ιταλική Ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης βρισκόταν στην αναζήτηση του διαδόχου του Τζανμάρκο Ποτσέκο και σήμερα, (30/9), ανακοίνωσε πως νέος Ομοσπονδιακός αναλαμβάνει ο Λούκα Μπάνκι.

Η παρουσίαση του Λούκα Μπάνκι από την ιταλική Ομοσπονδία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, στη Ρώμη στις 12:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας, στην Αίθουσα Τιμής της CONI.

Το ντεμπούτο του Λούκα Μπάνκι στη θέση του Ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ανδρών της Ιταλίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025, όταν οι «Ατζούρι» θα αντιμετωπίσουν την Ισλανδία στον πρώτο τους αγώνα στο «παράθυρο» των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 της Ντόχα.

O 60χρονος Ιταλός τεχνικός, Λούκα Μπάνκι, ο οποίος ως Ομοσπονδιακός τεχνικός της Λετονίας έφτασε επίσης μέχρι τη φάση των «16» του πρόσφατου Ευρωμπάσκετ (η Λιθουανία απέκλεισε με 88-79 τη Λετονία), υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ιταλική Ομοσπονδία, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, στο Λος Άντζελες.

Ως Ομοσπονδιακός τεχνικός της Λετονίας, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ (2018-19) και της Αναντολού Εφές (2025), χάρισε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 στις Φιλιππίνες στους Λετονούς.