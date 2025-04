Εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν, μετά από το σοβαρό τροχαίο που είχε πήρε ο Αλάιτζα Αρίνας, γιος του Γκίλμπερτ Αρίνας. Ο νεαρός μπασκετμπολίστας είχε πέσει σε κώμα μετά από το ατύχημά του, πριν από μερικές ημέρες ξύπνησε από αυτό και σήμερα (30/4) πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Το μήνυμα της οικογένειας του Αρίνας

«Είμαστε ευγνώμονες να μοιραστούμε ότι ο Αλάιτζα Αρίνας έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και τώρα ξεκουράζεται υπό στενή παρακολούθηση. Την ώρα που η πορεία του στην πλήρη ανάρρωση βρίσκεται ακόμα στην αρχή, το πνεύμα του παραμένει δυνατό και είναι περιτριγυρισμένος από αγάπη και υποστήριξη. Η οικογένεια Γκόβαν και Αρίνας ετοιμάζεται για τον δρόμο μπροστά με πίστη και αφοσίωση, ώστε να επιστρέψει ο Αλάιτζα στο 100%. Παραμένει ευλογημένος. Η οικογένειά του συνεχίζει να ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όσο εστιάζει στην ανάρρωση του Αλάιτζα. Ευχαριστούμε τους πάντες για τις συνεχόμενες ευχές και την υποστήριξη».

Five-star USC commit Alijah Arenas has been released from the hospital one week after his serious car crash in the Los Angeles area. Statement from the family: pic.twitter.com/5JhCQSaz8c

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2025