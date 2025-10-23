Ο Ερυθρός Αστέρας ενίσχυσε την περιφερειακή του γραμμή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζάρεντ Μπάτλερ (25 ετών, 1.91 μ.).

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βελιγραδίου. Ο Μπάτλερ μετράει 148 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ, έχοντας κατά μέσο όρο 6,7 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ.

Από το 2021, όταν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, έχει φορέσει τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Η ανακοίνωση του συλλόγου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Καλημέρα, οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα!

Τη νύχτα που πέρασε ο Τζάρεντ Μπάτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και, αφού ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και τα απαραίτητα τεστ, θα τεθεί στη διάθεση του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Καλώς ήρθες στην ερυθρόλευκη οικογένεια!».

Звездаши, добро јутро! Током претходне ноћи Џеред Батлер је потписао уговор са црвено-белима и после тестова и медицинских провера ставиће се на располагање тренеру Саши

Обрадовићу! Добро дошао у црвено-белу породицу! 🔴⚪️ Good morning, Crvena zvezda supporters! Last night,… pic.twitter.com/iijesElL0o — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 23, 2025

Χρ.Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ