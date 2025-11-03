Ο πρώην παίκτης του Προμηθέα Πατρών (2022) και του Λαυρίου (2023), Τζέρικολ Χέλεμς, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αντέδρασε με γροθιές σε φραστική επίθεση οπαδού της ομάδας του, της ουγγρικής ΖΤΕ ΚΚ, με αποτέλεσμα ο σύλλογος να προβεί εν συνεχεία στη διακοπή του συμβολαίου του.

Όλα έγιναν μετά την εντός έδρας ήττα της ZTE ΚΚ, με 90-83, από την Κόμετα-Κάποσβαρ, στην πόλη Ζαλαέγκερσεγκ, όπως αναφέρει η ουγγρική ιστοσελίδα “M4 Sport”.

Οι παίκτες της ZTE ΚΚ πλησίασαν τις κερκίδες -όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοι της ομάδας τους- με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης για ν’ απολογηθούν για το αρνητικό αποτέλεσμα. Τότε, ένας οπαδός μίλησε απρεπώς στον 26χρονο Αμερικανό σμολ φόργουορντ κι εκείνος άρχισε να τον γρονθοκοπεί.

Ο τεχνικός της ΖΤΕ ΚΚ, Τάμας Μπέντζε, δήλωσε για το αρνητικό αυτό περιστατικό: «Πιστεύω ότι οι αγώνες μπάσκετ πρέπει να είναι μια γιορτή — ένας χώρος όπου οικογένειες και φίλαθλοι μπορούν να διασκεδάζουν. Όλοι θέλουμε να κερδίζουμε, και μερικές φορές τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα θέλαμε, αλλά αυτό που συνέβη μετά το παιχνίδι είναι απλώς απαράδεκτο».

Ο Τζέρικολ Χέλεμς αποτελεί παρελθόν από τη ΖΤΕ ΚΚ, καθώς η διοίκηση προέβη σε διακοπή συμβολαίου, ενώ εν συνεχεία έλυσε τη συνεργασία της και με τον προπονητή Τάμας Μπέντζε.

Χα.Π.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ