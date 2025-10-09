Ο Άλεξ Μουμπρού, που υποχρεώθηκε να δει με πολιτικά από τον πάγκο την εθνική Γερμανίας να κατακτά το χρυσό μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα στις 14 Σεπτεμβρίου, παραμένει έκτοτε νοσηλευμένος σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης έχοντας χάσει 16 κιλά.

Ο 46χρονος δεν έχει βάλει στο στόμα του στερεά τροφή εξαιτίας της παγκρεατίτιδας που τον ταλαιπωρεί επί τρεις εβδομάδες.

Ήταν στις 25 Αυγούστου όταν ο Ισπανός Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού, διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Τάμπερε στη Φινλανδία, με οξεία λοίμωξη κι ενώ δύο ημέρες αργότερα, στις 27 Αυγούστου, η Γερμανία θα έδινε τον πρώτο αγώνα της στο Ευρωμπάσκετ απέναντι στο Μαυροβούνιο, για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου.

Ο άμεσος συνεργάτης του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς κάθισε αντ’ αυτού όρθιος στον συγκεκριμένο αγώνα που έληξε με νίκη 106-76 υπέρ των Γερμανών.

Ο Μουμπρού παρέμεινε αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, αλλά πήρε εξιτήριο πριν την τελική φάση του Ευρωμπάσκετ και κατάφερε να ταξιδέψει με την αποστολή της εθνικής Γερμανίας στη Ρίγα. Είχε διαγνωστεί με οξεία παγκρεατίτιδα και ήταν όμως πολύ αδύναμος για να βρίσκεται όρθιος στον πάγκο των «πάντσερ».

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η γερμανική Ομοσπονδία ενημέρωσε ότι «ο Άλεξ Μουμπρού θα δώσει το ρόλο του ως προπονητής για το υπόλοιπο τουρνουά στον ομοσπονδιακό προπονητή Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς. Ο Άλεξ θα υποστηρίζει από τον πάγκο και θα συνεχίσει να είναι στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου».

Ο ίδιος ο Άλεξ Μουμπρού είχε δηλώσει: «Τις τελευταίες ημέρες συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από την άκρη του πάγκου κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αποφάσισα να προσαρμόσω τους ρόλους του προπονητικού επιτελείου και να δώσω στον Ιμπραχίμαγκιτς την ευθύνη του προπονητή κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα εξακολουθώ να βρίσκομαι στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει».

Ο «Γολγοθάς» του 46χρονου παλαίμαχου Ισπανού διεθνή μπασκετμπολίστα και πλέον προπονητή… δεν έχει όμως τελειώσει. Μετά από περισσότερες από τρεις εβδομάδες με λήψη μόνο υγρών, θα παραμείνει τουλάχιστον 10 ακόμη ημέρες στο νοσοκομείο, φτάνοντας δηλαδή τις 35 ημέρες νοσηλευμένος.

Ακόμη κι όταν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο Άλεξ Μουμπρού θα πρέπει να παραμείνει σε πλήρη ανάπαυση στο σπίτι του ενώ όταν δυναμώσει θα υποβληθεί σε αφαίρεση χοληδόχου κύστης.