Μετά από την πιο δύσκολη σεζόν της καριέρας του, όταν τον Οκτώβριο του 2024 ο Νίκο Λαπροβίτολα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού με αποτέλεσμα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα τρόμαξαν χθες (3/10), όταν ο Αργεντινός γκαρντ τραυματίστηκε στο φινάλε του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο T-Center της Αθήνας.

Μετά την επιστροφή των «μπλαουγκράνα» στη Βαρκελώνη, ο Νίκο Λαπροβίτολα υπεβλήθη σε εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως έχει υποστεί θλάση, ετέθη έτσι νοκ άουτ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Ο Λαπροβίτολα χάνει τα ματς με Βαλένθια εντός έδρας (10/10), με Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι (14/10), με Ντουμπάι στα ΗΑΕ (16/10) και με Ζαλγκίρις Κάουνας (23/10) στη Euroleague.