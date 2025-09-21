Λίγες ημέρες αφού οδήγησε την εθνική ανδρών στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα, ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε και τη Μονακό στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς, του Super Cup Γαλλίας.

Στον αποψινό τελικό (21/9), στο Παρίσι, οι Μονεγάσκοι έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στη Λε Μαν, επικρατώντας με 104-79.

Ο Μάικ Τζέιμς σημείωσε 18 πόντους, 16 πόντους πέτυχε ο Έλι Οκόμπο, 14 πόντους έβαλε ο Άλφα Ντιαλό, 12 ο Ντανιέλ Τάις, ενώ 11 πόντους σημείωσε ο Νίκολα Μίροτιτς, για τη Μοινακό. Ούτε στον τελικό του γαλλικού Super Cup αγωνίστηκε ο Νικ Καλάθης.

Για τη Λε Μαν ο Σάνον Μπογκς σημείωσε 24 πόντους, 13 είχε ο Ντέιβιντ ΝτιΛέο και 11 ο Τζόναθαν Ζεν.

Στο παιχνίδι της τρίτης θέσης, η Παρί ηττήθηκε ξανά, αυτή τη φορά από την Μπουλαζάκ με 96-80.

Τα δεκάλεπτα: 30-16, 47-32, 78-55, 104-79