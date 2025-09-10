Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την προσθήκη του επί δέκα σεζόν παίκτη του ΝΒΑ Τρέι Λάιλς. Ο 29χρονος Καναδός ψηλός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη «βασίλισσα».

Oι Μαδριλένοι θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους και τον 32χρονο Αμερικανό «νατουραλιζέ» γκαρντ της εθνικής Πολωνίας, Τζόρνταν Λόιντ. Ο Λόιντ ανήκει, όμως στη Μονακό και η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τη μεταξύ της συμφωνία με τον παίκτη, καλείται ν’ αποσπάσει τη θετική απάντηση των Μονεγάσκων, που πρόσφατα ενισχύθηκαν στην περιφέρεια, με τους Νταβίντ Μισινό και Νεμάνια Νέντοβιτς.

Ο Τρέι Λάιλς, που για πρώτη φορά περνά τον Ατλαντικό, φορούσε τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς τα τελευταία 3,5 χρόνια. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Γιούτα Τζαζ, Ντένβερ Νάγκετς, Σαν Αντόνιο Σπερς και Ντιτρόιτ Πίστονς.