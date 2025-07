Σε μεταγραφικό «πυρετό» βρίσκεται η Ντουμπάι, καθώς ανακοινώνει τον έναν παίκτη μετά τον άλλον, ενόψει της πρώτης σεζόν της, στη Euroleague.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι ο 25χρονος Βόσνιος σέντερ Κέναν Καμένιας, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην Μπούντουτσνοστ και η Ντουμπάι τον είδε ν΄ αγωνίζεται ως αντίπαλός της στην Αδριατική Λίγκα (ABA).

Η Ντουμπάι θ’ αγωνίζεται και φέτος, παράλληλα με την Euroleague, στην Αδριατική Λίγκα, κάτι που υποχρεώνει τον Σλοβένο τεχνικό της Ντουμπάι Γιούριτσα Γκόλεματς να δημιουργεί ένα ρόστερ, στο οποίο κάποιοι παίκτες θ’ αγωνίζονται μόνο στην ABA League και κάποιοι άλλοι μόνο στην Euroleague.

Welcome to your new home, Kenan 🤎🤍🖤 pic.twitter.com/Fdmyx9mwky

