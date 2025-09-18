Ο Ανδρέας Πιστιόλης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το οποίο θα έχει ισχύ έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2027-28.

Η ρωσική ομάδα και ο Έλληνας τεχνικός συνεργάζονται ήδη σχεδόν για μία δεκαετία. Κατά την πρώτη του θητεία (2014–2022), ο Πιστιόλης υπηρέτησε ως άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Ιτούδη, κατακτώντας δύο τίτλους στην EuroLeague και έξι τίτλους στην VTB United League.

Τον Μάρτιο του 2022, ο Πιστιόλης μετακόμισε στην Τουρκία για να αναλάβει για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή στην Γαλατάσαραϊ. Δύο χρόνια αργότερα, επέστρεψε στην ΤΣΣΚΑ λίγο πριν την έναρξη των πλέι οφ και έκτοτε οδηγεί με επιτυχία την ομάδα, κατακτώντας δύο συνεχόμενα Κύπελλα Μπέλοφ (Belov Cup).

Υπό την καθοδήγησή του, η ΤΣΣΚΑ έχει δώσει 74 επίσημους αγώνες (συμπεριλαμβανομένων τριών την περίοδο 2021-22, όταν αντικατέστησε τον ασθενή Ιτούδη), με απολογισμό 60 νίκες (ποσοστό επιτυχίας 81,1%).

«Δεν φανταζόμαστε την ομάδα μας χωρίς τον Ανδρέα, ούτε τώρα, μετά από δύο συνεχόμενα Κύπελλα Μπέλοφ, ούτε στο μέλλον. Τον θεωρούμε έναν από τους κορυφαίους προπονητές της γενιάς του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ», είπε αρχικά ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Αντρέι Βατούτιν και συνέχισε:

«Έχει ήδη αποδείξει πως είναι ένας ειδικός που γνωρίζει πώς να χτίζει ένα σύστημα, διαχειρίζεται άριστα τον αγώνα, κερδίζει τον σεβασμό των παικτών του, ανταποκρίνεται με επιτυχία σε δύσκολες καταστάσεις και εξελίσσεται διαρκώς.

Είναι εξίσου σημαντικό ότι ο Ανδρέας δείχνει απόλυτο σεβασμό στην ΤΣΣΚΑ, είναι πλήρως αφοσιωμένος στον σύλλογο και εκτιμά τη δουλειά του εδώ περισσότερο από άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες. Του ευχόμαστε –σε εκείνον και στην οικογένειά του– υγεία και πολλές ακόμη μεγάλες επιτυχίες».

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Πιστιόλης, δήλωσε: «Το ταξίδι συνεχίζεται και τα καλύτερα έρχονται! Ευχαριστώ ειλικρινά τον πρόεδρο Αντρέι Βατούτιν και την αντιπρόεδρο Νατάσα Φουράεβα για την εμπιστοσύνη τους και για την ευκαιρία να συνεχίσουμε να χτίζουμε μαζί το μέλλον της ΤΣΣΚΑ.

Η ΤΣΣΚΑ είναι η οικογένειά μου για περισσότερο από μια δεκαετία και, μαζί με τους παίκτες μας, το αφοσιωμένο τεχνικό επιτελείο και τους απίστευτους φιλάθλους μας, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε ακόμα πιο σκληρά.

Η ΤΣΣΚΑ είναι εδώ για να νικά και θα παλεύουμε κάθε δευτερόλεπτο στο παρκέ για να παραμείνουμε αυτό που είμαστε: Πρωταθλητές!».