Αντιμέτωπος με πολλαπλές κατηγορίες βρίσκεται ένας θεατής που πέταξε σεξουαλικό βοήθημα στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια αγώνα του WNBA στην Τζόρτζια.

Η αστυνομία συνέλαβε το Σάββατο (3/8) τον 23 ετών, Ντέλμπερτ Κάρβερ ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα με εγγύηση, όπως μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Κάρβερ κατηγορείται για διατάραξη της κοινής ειρήνης, προσβολή δημοσίας αιδούς και παράνομη είσοδο σε εγκατάσταση. Η υπόθεσή του εκκρεμεί και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία δίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου, στη διάρκεια της ήττας των Ατλάντα Ντριμ από τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις με 77-75, με τον 23χρονο να εκτοξεύει ένα sex toy στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς πάντως να διακοπεί η ροή του παιχνιδιού, καθώς απομακρύνθηκε άμεσα από το παρκέ.

Ain’t no way…cmon man. Dumbass fan…broadcast actually showed the object that was thrown. I’m keeping this pg 😭 pic.twitter.com/7pTJgQ5Uuk

— ericaf455 (@ericaf455) July 30, 2025