Η αστυνομία του Βελιγραδίου προέβη σε συλλήψεις 37 ατόμων, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων χθες Κυριακή (2/11) και ένας εξ αυτών ήταν ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Βλάντιμιρ Στίματς. Ο Σέρβος διεθνής παλαίμαχος κρατήθηκε τη νύχτα και αφέθηκε ελεύθερος σήμερα το πρωί (3/11).

Σύμφωνα με το Sportklub ο 38χρονος πρώην παίκτης της Φενερμπαχτσέ, του Ερυθρού Αστέρα, της Αναντολού Εφές και πολλών άλλων ομάδων, κατηγορείται πως προέτρεψε άλλους συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις να επιτεθούν σε άλλη ομάδα διαδηλωτών, καθώς και στις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι κατηγορίες για τους 37 συλληφθέντες περιελάμβαναν «παραβίαση της δημόσιας τάξης και ειρήνης και πρόκληση επεισοδίων κατά τη διάρκεια απροειδοποίητης δημόσιας συγκέντρωσης», όπως ανέφερε η αστυνομία.

Εκατοντάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς αργά την Κυριακή (2/11). Συγκεκριμένα, διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο Κοινοβούλιο στο Βελιγράδι για να υποστηρίξουν την απεργία πείνας που ξεκίνησε η Ντιάνα Χρκα, της οποίας ο γιος ήταν μεταξύ των 16 νεκρών όταν κατέρρευσε η στέγη ανακαινισμένου σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ.

Η Χρκα και οι υποστηρικτές της κρατήθηκαν έξω από έναν φράχτη που χώριζε μια περιοχή με τέντες όπου βρίσκονταν οι υποστηρικτές του Βούτσιτς, οι οποίοι έχουν μπλοκάρει τη λεωφόρο μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου από τον περασμένο Μάρτιο. Οι δύο πλευρές προέβησαν σε ρίψη φωτοβολίδων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν.

Ο Σέρβος παλαίμαχος διεθνής Βλάντιμιρ Στίματς, ασχολείται ενεργά με την πολιτική απ’ όταν «κρέμασε τα παπούτσια του», ενώ είναι και ακτιβιστής. Στις 30 Νοεμβρίου 2024, ο Στίματς προέβη σε 24ωρη διαμαρτυρία μπροστά από την Προεδρία της Σερβίας, με αίτημα να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την κατάρρευση του στεγάστρου του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ και τον θάνατο 16 ατόμων.

Ο Βλάντιμιρ Στίματς κρατήθηκε από την αστυνομία του Βελιγραδίου κατά τη διάρκεια της νύχτας και αφέθηκε ελεύθερος σήμερα, Δευτέρα (3/11).

Ο δικηγόρος του Βλάντιμιρ Στίματς κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης αναβολής της αποφυλάκισής του άμεσα, καθώς διανυκτέρευσε στο τμήμα και κρατήθηκε μέχρι το επόμενο πρωί από τη σύλληψή του.