Έναν παίκτη που έχει διατελέσει μέλος όλων των «μικρών» εθνικών ομάδων της Σερβίας απέκτησε ο Ερυθρός Αστέρας. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Φίλιπ Σκόμπαλ.

Ο 23χρονος Σέρβος φόργουορντ ξεκίνησε την μπασκετική καριέρα του στις ΗΠΑ. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στo UIC Athletics στο NCAA, έχοντας μέσο όρο 8,5 πόντους με 2,9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο Σκόμπαλ θα τεθεί άμεσα υπό την τεχνική καθοδήγηση του Έλληνα προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, Γιάννη Σφαιρόπουλου, με την έναρξη της προετοιμασίας της σερβικής ομάδας.