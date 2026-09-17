Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ψηφίζει Λιονέλ Μέσι για την Χρυσή Μπάλα. Ο συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι και πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, δήλωσε για τον Αργεντινό σούπερ σταρ:

«Όταν τον βλέπεις να κάνει τέτοια πράγματα, όταν βλέπεις την πορεία που είχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν υπάρχει άλλος παίκτης στα 39 του που να το κάνει αυτό, και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο. Άξιζε να συμπεριληφθεί στους υποψήφιους για τη Χρυσή Μπάλα. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να την κερδίσει».

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