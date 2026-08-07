Νέα δικαστική περιπέτεια για τον Άιβαν Τόνεϊ, καθώς ο Άγγλος επιθετικός κατηγορείται για επίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 έξω από νυχτερινό κέντρο στο Σόχο του Λονδίνου.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής της Αλ Αχλί φέρεται να επιτέθηκε σε άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες επιχείρησε να τον πλησιάσει για να βγάλει μαζί του φωτογραφία. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, ο Τόνεϊ τον χτύπησε με κουτουλιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος.

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