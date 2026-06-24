Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ δήλωσε ότι η «λευκή» ισοπαλία της Αγγλίας στο ματς με τη Γκάνα «δεν είναι το τέλος του κόσμου». Παρά το γεγονός ότι τα «Τρία Λιοντάρια» δεν έχουν προκριθεί ακόμη στους «32» του Μουντιάλ 2026 ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε:

«Καμία ανησυχία, κανένα άγχος, κανένα δράμα. Αυτό είναι το μήνυμα που έδωσα στα αποδυτήρια: μείνετε θετικοί και διατηρήστε την καλή ατμόσφαιρα που έχουμε τώρα. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Έχουμε τέσσερις βαθμούς, είμαστε σε καλή θέση για να προκριθούμε.

Είναι λίγο το… σύνδρομο του δεύτερου αγώνα. Αρχίσαμε με μια καλή εμφάνιση και μια σπουδαία νίκη, αλλά το δεύτερο ματς αποδεικνύεται απογοητευτικό, λόγω του τρόπου με τον οποίο αμύνεται και οργανώνεται η αντίπαλη ομάδα. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην Γκάνα. Πήραν ακριβώς αυτό για το οποίο ήλθαν και δεν μπορέσαμε να τους ανακόψουμε, παρά τα κόρνερ μας, την κατοχή της μπάλας και τα σουτ μας από μακρινή απόσταση. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.

Αυτό που προέχει, είναι να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά, να επιστρέψουμε στην βάση μας, να κάνουμε καλή αποθεραπεία, να αναλύσουμε την απόδοσή μας και να συνεχίσουμε με την ίδια νοοτροπία και στάση. Όλα θα πάνε καλά».