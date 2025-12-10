Η Μπενφίκα ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον μάνατζερ του Ραφαέλ Γκερέιρο, ενώ κινείται και για την απόκτηση του Φίλιπ Κόστιτς, όπως υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της Λισαβόνας «A Bola».

Ο 31χρονος Πορτογάλος αριστερός μπακ δεν είναι στα πλάνα του Βενσάν Κομπανί για τη βασική ενδεκάδα της Μπάγερν Μονάχου και τον Ιανουάριο αναμένεται να παραχωρηθεί, καθώς στο τέλος της σεζόν μένει ελεύθερος. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο τού προσφέρει τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας και πέντε εκατ. ευρώ στην ομάδα του Μονάχου για να πάρει τα δικαιώματα του.

Στη λίστα του Μουρίνιο είναι και ο Κόστιτς, που κι αυτός μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν από τη Γιουβέντους. Ο 33χρονος Σέρβος εξτρέμ γνωρίζει καλά τον Πορτογάλο κόουτς από την κοινή θητεία τους στη Φενέρμπαχτε και θέλει τον Ιανουάριο να μετακομίσει στη Λισαβόνα και στους «αετούς».