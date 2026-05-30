Ο Ράφα Μπενίτεθ έκλεισε το κεφάλαιο Ελλάδα, καθώς έλυσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό και πλέον… φλερτάρει με την εθνική ομάδας της Ιταλίας.

Ο Ισπανός προπονητής παραχώρησε συνέντευξη στο SkySport Italia, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι βελτιώνει τα ιταλικά του και πως θα ήταν δελεαστικό να αναλάβει κάποια εθνική ομάδα.

«Έχω τελειώσει τη δουλειά μου στην Ελλάδα και περιμένω τις επόμενες ευκαιρίες μου. Ήδη βελτιώνω και τα ιταλικά μου. Είναι δελεαστικό το να βρεθώ στον πάγκο μιας εθνικής ομάδας, οπότε ναι, θα μου άρεσε να δουλέψω για την Ιταλία», είπε χαρακτηριστικά.