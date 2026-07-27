Το μέλλον του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ έχει μετατραπεί σε ανοιχτό μέτωπο λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της νέας σεζόν στη Σαουδική Αραβία…

Ο 38χρονος επιθετικός, που εντάχθηκε στον σύλλογο τον περασμένο Ιανουάριο προερχόμενος από την Αλ Ιτιχάντ, αρνείται πεισματικά να διευκολύνει τα σχέδια της διοίκησης για πρόωρη λύση της συνεργασίας τους, θέτοντας ξεκάθαρο όρο, να λάβει το σύνολο των αποδοχών που προβλέπει το συμβόλαιό του για τη σεζόν που απομένει, προτού συναινέσει σε αναχώρηση που θα τον αφήσει ελεύθερο να διαλέξει μόνος του τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

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