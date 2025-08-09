Η πρεμιέρα της Championship στο Μπέρμιγχαμ πήρε «φωτιά» στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Με το σκορ να είναι ισόπαλο και το ρολόι να δείχνει την εκπνοή, οι φιλοξενούμενοι από την Ίπσουιτς κέρδισαν πέναλτι που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των γηπεδούχων. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με παίκτες και των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια σε μια σκηνή χάους.

Opening night of the season and this Birmingham fan just can’t fucking help himself. pic.twitter.com/q9uAk9MTZD — Swearing Sports News (@SwearingSport) August 8, 2025

Ο Άσλεϊ Γιανγκ προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, όμως η ένταση παρέμενε στο κόκκινο. Το αποκορύφωμα ήρθε όταν ένας οπαδός της Μπέρμιγχαμ μπήκε απρόσκλητος στον αγωνιστικό χώρο, επιχειρώντας να εμπλακεί στη σύρραξη, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στους παρευρισκόμενους.

Η κατάσταση τελικά ηρέμησε με την επέμβαση των σεκιούριτι και το ματς έληξε 1-1, με την Ίπσουιτς να έχει μόλις μία τελική στην εστία της αντιπάλου. Το παιχνίδι όμως αναμένεται να μείνει στην ιστορία για το χάος που επικράτησε και τη δυσάρεστη εικόνα που προσέφεραν οι εμπλεκόμενοι.