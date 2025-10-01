Ο Μπερνάντο Σίλβα παρέμεινε στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά όπως υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της Πορτογαλίας «A Bola» η Μπενφίκα θέλει να τον πάρει πίσω στο «Ντα Λουζ». Το συμβόλαιο του 30χρονου Πορτογάλου άσου με τη Σίτι λήγει το καλοκαίρι του 2026 και η ομάδα της Λισαβόνας προσπαθεί να τον πείσει να επιστρέψει στη Λισαβόνα και στο «Ντα Λουζ», όπου ξεκίνησε τη σπουδαία πορεία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Σίλβα δέχτηκε το καλοκαίρι μια μεγάλη πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά αποφάσισε να μείνει για μια ακόμη σεζόν στην Premier League και ν’ αποχωρήσει ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι. Ο Σίλβα εντάχθηκε στη Σίτι το καλοκαίρι του 2017, όταν άφησε τη Μονακό για 50 εκατ. ευρώ.

Η ομάδα της Λισαβόνας είναι αυτή που ανέδειξε τον διεθνή άσο, ο οποίος εντάχθηκε στις ακαδημίες των «αετών» σε ηλικία 12 ετών το 2007 και το 2014 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα, για να πάρει τρία χρόνια αργότερα την πρώτη του μεταγραφή στη γαλλική ομάδα. Ο ίδιος πάντως ο διεθνής άσος δήλωσε πως έχει ήδη αποφασίσει σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν: «Ξέρω ακριβώς τι θα κάνω το καλοκαίρι, αλλά δεν πρόκειται να μιλήσω γι’ αυτό. Ξέρω που θα παίζω του χρόνου, αλλά προέχει να βοηθήσω τη Σίτι να επιστρέψει στην κορυφή, όπου και ανήκει».