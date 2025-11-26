Ο Ίσκο έχει δελεαστική πρόταση από τη διοίκηση της Μπέτις να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Ο 33χρονος Ισπανός διεθνής μέσος πήγε στην ομάδα της Ανδαλουσίας το καλοκαίρι του 2023 και την περασμένη σεζόν είχε 12 γκολ και 11 ασίστ σε 33 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ίσκο έχει προτάσεις από αγγλικές ομάδες (Λιντς, Έβερτον) και τη Σαουδική Αραβία, αλλά θέλει να παραμείνει στο ρόστερ της Μπέτις και μετά το καλοκαίρι του 2027, όταν και λήγει το συμβόλαιο του.

Η ισπανική ομάδα θέλει από τώρα να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Ίσκο, έως τον Ιούνιο του 2028, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα «Estadio Deportivo», δίνοντας του το καλύτερο συμβόλαιο, προσφέροντας του οκτώ εκατ. ευρώ το χρόνο, ποσό που λαμβάνει μόνο ο Άντονι, που το περασμένο καλοκαίρι οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.