Η Μπέτις προπονήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στο προπονητικό κέντρο «Luis del Sol», ξεκινώντας την προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης για τη φάση των «16» του Europa League εναντίον του Παναθηναϊκού (22:00, ΑΝΤ1, COSMOTE SPORT 4 HD).

Ο Νάταν, αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο για να υποβληθεί σε εξετάσεις που απέκλεισαν τον τραυματισμό, και έτσι ο Βραζιλιάνος αμυντικός θα είναι διαθέσιμος για τον κρίσιμο αγώνα της Πέμπτης στη «la Cartuja».

Η παρουσία του είναι καθοριστική για αυτόν τον αγώνα, δεδομένου ότι ο Γιορέντε είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στην Αθήνα.