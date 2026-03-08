Λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League, η Μπέτις ηττήθηκε 2-0 από τη Χετάφε στη Μαδρίτη για την 27η αγωνιστική της La Liga.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
