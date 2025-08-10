Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε για ακόμη μία φορά ο Ίσκο, καθώς ο έμπειρος μέσος της Μπέτις, υπέστη νέο κάταγμα στην αριστερή περόνη και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (10/8) από τον σύλλογο της Ανδαλουσίας.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Ισπανίας σε ηλικία 33 ετών τον περασμένο Ιούνιο, τραυματίσθηκε το Σάββατο (9/8) κατά την διάρκεια του φιλικού αγώνα εναντίον της Μάλαγα.

Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν «ένα νέο κάταγμα χωρίς μετατόπιση του μεσαίου τρίτου της αριστερής περόνης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Ίσκο έλειψε πέρυσι για αρκετούς μήνες, καθώς υπέστη τον ίδιο τραυματισμό, πριν επιστρέψει στην καλύτερη φόρμα του την περασμένη σεζόν.