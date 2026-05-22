Η Φενέρμπαχτσε έχασε 79-61 από τον Ολυμπιακό και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδα του, μετά τον ημιτελικό του Final-4 της Euroleague.

«Λυπάμαι πολύ. Δεν μπορέσαμε να ζεσταθούμε. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τα σουτ μας. Και ξέρετε, στο μπάσκετ, όταν αστοχείς σε ανοιχτά σουτ, δεν μπορείς να μείνεις στα πόδια σου. Ας ελπίσουμε ότι θα διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε σήμερα και δεν θα τα επαναλάβουμε στο μέλλον, και θα γίνουμε καλύτερη ομάδα. Είναι πολύ πρόσφατο για να μιλήσω γι’ αυτό, επειδή είμαι τόσο αναστατωμένος. Δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Λυπάμαι πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που βιώσαμε σήμερα ως κίνητρο και θα βγούμε καλύτερη ομάδα και καλύτεροι παίκτες», τόνισε ο διεθνής φόργουορντ και συνέχισε:

«Δεν θέλω να μιλήσω μόνο για άμυνα. Αλλά νομίζω ότι ήμασταν καλοί αμυντικά. Το να κρατήσουμε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός κάτω από 80 πόντους ήταν σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που εύχομαι να είχαμε κάνει διαφορετικά. Αν μπορούσαμε να επιτεθούμε καλύτερα όταν βρίσκαμε τον ρυθμό μας, αν μπορούσαμε να εκτελούμε περισσότερες βολές… Κάθε φορά που μειώναμε τη διαφορά, τους επιτρέπαμε να ανακτήσουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δυστυχώς, δεν μπορούσαμε ούτε εμείς να κάνουμε τα σουτ που θέλαμε, και αυτό είναι μέρος του μπάσκετ».