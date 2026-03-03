Δριμεία κριτική στον Αντόνιο Ρούντιγκερ άσκησε η «Bild» με αφορμή το αντιαθλητικό μαρκάρισμα του Γερμανού αμυντικού στον Ντιέγκο Ρίκο, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ με τη Χετάφε, στον οποίο η «βασίλισσα» υπέστη ήττα-σοκ με 1-0 σκορ, μέσα στο «Μπερναμπέου».

Ο 33χρονος στόπερ, λίγο μετά την αψιμαχία του με τον 26χρονο άσο, όρμησε με το γόνατο στο πρόσωπο του αντιπάλου του και μάλιστα, για αυτήν την επικίνδυνη ενέργειά του, όχι μόνο δεν αποβλήθηκε, αλλά δεν είδε ούτε καν την κίτρινη κάρτα.

