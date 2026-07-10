Νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μλέχρι το 2030 υπέγραψε ο Τζόελ Πάρα. Ο 25χρονος Ισπανός διεθνής φόργουορντ υπέγραψε διετή επέκταση συνεργασίας με τους «μπλαουγκράνα», αφού είχε συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2028, έχοντας υπογράψει μονοετή επέκταση το περασμένο καλοκαίρι.

Μπορεί να μην έχει βρει ακόμη τον νέο προπονητή, αλλά η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, αποφάσισε να εξασφαλίσει την παρουσία για τέσσερις ακόμη σεζόν ενός παίκτη που αποτελεί βασικό πυλώνα της ομάδας. Ο Πάρα φορά τη φανέλα της «Μπάρτσα» από το 2023.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Καταλανός είχε μέσο όρο 5,6 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 19 λεπτά μέσο όρο ανά αγώνα στη Euroleague.

Συνολικά ο Τζόελ Πάρα έχει αγωνιστεί σε συνολικά 223 παιχνίδια με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μετράει 112 στη Liga Endesa, 97 στη EuroLeague, 6 στο Κύπελλο Ισπανίας, 1 στο Σούπερ Καπ Ισπανίας και 7 στο Πρωτάθλημα Καταλονίας.