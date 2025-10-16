Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, αντιμετωπίζει προβλήματα με τις Αρχές της πατρίδας του, μετά το χλιδάτο μεγαλοπρεπές πάρτι που διοργάνωσε για να γιορτάσει τα 25α του γενέθλια το περασμένο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, στον αστέρα της Ρεάλ ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη την κοινής ησυχίας, καθώς οι γείτονες του Βινίσιους κάλεσαν την αστυνομία επειδή η μουσική έπαιζε πολύ δυνατά.

Οι αστυνομικοί, έκαναν τις απαραίτητες συστάσεις, με τον 25χρονο εξτρέμ να συμμορφώνεται προσωρινά, αφού μόλις αποχώρησε η αστυνομία, ξαναέβαλε τη μουσική στη διαπασών.

Οι δικαστικές αρχές, μάλιστα ενημέρωσαν ότι μια προκαταρκτική ακρόαση για την υπόθεση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία, η «διατάραξη της κοινής ησυχίας» τιμωρείται με φυλάκιση από 15 ημέρες έως τρεις μήνες ή πρόστιμο.