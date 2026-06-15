Τα βρήκε μπαστούνια η Εθνική Ισπανίας απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι των 500.000 κατοίκων κι έμεινε στο 0-0 στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. Χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ στην ενδεκάδα, οι «φούρια ρόχα» μπορεί να είχαν καθολική υπεροχή, όμως δύσκολα δημιουργούσαν επικίνδυνες καταστάσεις, καθώς οι τυπικά φιλοξενούμενοι αμύνονταν εξαιρετικά και δημιούργησαν την πρώτη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης.

O Ντε Λα Φουέντε έψαχνε λύσεις, αλλά οι παίκτες του δεν είχαν τη ζωντάνια και τη φαντασία να μεταφέρουν την μπάλα στην περιοχή του 40χρονου Βοσίνια. Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου με τη σταθερότητα που είχε ενέπνεε εμπιστοσύνη στην άμυνα και φάνταζε δύσκολο να νικηθεί.

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