Η συμφωνία του Μάριο Χεζόνια με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για συμβόλαιο ενός έτους δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί, καθώς προέκυψε εμπλοκή με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν, η ισπανική ομάδα υποστηρίζει ότι ο Κροάτης φόργουορντ δεν είχε εξασφαλίσει συμφωνία με ομάδα του ΝΒΑ έως τις 26 Ιουλίου, ενώ η σχετική NBA out ρήτρα στο συμβόλαιό του είχε προθεσμία έως τις 20 Ιουλίου.

Παρά τη διαφωνία, οι Καβαλίερς συνεχίζουν τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρώσουν την απόκτηση του 31χρονου άσου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται ο Στάιν.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, ύψους 2,8 εκατ. δολαρίων, όπως είχε αποκαλύψει ο Σαμς Σαράνια του ESPN.