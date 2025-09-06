Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι η Εθνική Ιταλίας λύγισε στο τάι μπρέικ (3-2 σετ) την αντίσταση της Βραζιλίας και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, όπου θα παλέψει για το χρυσό μετάλλιο κόντρα στην Τουρκία.

Η «σελεσάο» προηγήθηκε δύο φορές στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, καθώς μετά το 1-0 στα σετ κατάφερε να κάνει και το 2-1.

Εντούτοις οι Ιταλίδες δεν κατέθεσαν τα όπλα και, αφότου ισοφάρισαν σε 2-2, παίρνοντας το τάι μπρέικ με 15-13 έκαναν την ολική ανατροπή, πετώντας εκτός του μεγάλου τελικού τη Βραζιλία, η οποία στις 88 αναμετρήσεις που έχουν δώσει μετρά 65 νίκες.

Όπως προαναφέραμε αντίπαλος της «σκουάντρα ατζούρα» στον τελικό της Κυριακής θα είναι η Τουρκία του Ντανιέλε Σανταρέλι, η οποία νωρίτερα έκαμψε την αντίσταση της Ιαπωνίας με 3-1 σετ και θα διεκδικήσει την κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει το πρώτο αργυρό μετάλλιο στην ιστορία της.

Τα σετ: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13