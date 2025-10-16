Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο Λούκα Βιλντόσα και η σύζυγός του, μετά την εμπλοκή τους σε επεισόδιο, που έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης στην Μπολόνια.

Ο γκαρντ της Βίρτους και η σύζυγός του συνελήφθησαν με την κατηγορία επίθεσης σε προσωπικό ασθενοφόρου, καθώς, σύμφωνα με την «Il Resto del Carlino», συνεπλάκησαν με τους τραυματιοφορείς για … ασήμαντη αφορμή, την ώρα που το πλήρωμα του «Ερυθρού Σταυρού» είχε κληθεί να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο.

Πάντως ο πρώην παίκτης των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, όπως προαναφέραμε, αφέθηκε ελεύθερος και θ’ αγωνιστεί στον αυριανό (17/10, 21:00) εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του κόντρα στη Βιλερμπάν, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη, αφού πρώτα διεξαχθεί έρευνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα, για μία διαφωνία στον δρόμο, το ζεύγος Βιλντόσα ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με το πλήρωμα ασθενοφόρου.

Αργότερα τα αίματα άναψαν και η 26χρονη σύζυγος του μπασκετμπολίστα τράβηξε από τα μαλλιά την τραυματιοφορέα, με τον Βιλντόσα να την πιάνει στη συνέχεια από τον λαιμό.

Η σχετική ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια:

«Η Βίρτους Μπολόνια εκδίδει την ακόλουθη δήλωση σε σχέση με τα γεγονότα που συνέβησαν τη νύχτα μεταξύ 15 και 16 Οκτωβρίου και αφορούσαν στον Λούκα Βιλντόσα και τη σύζυγό του.

Ο παίκτης και η σύζυγός του, ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους μετά τον εντός έδρας αγώνα που διεξήχθη στο “Paladozza”, πιστεύοντας ότι ήταν θύματα παράνομης συμπεριφοράς από τρίτους, είχαν μια διαμάχη με μία εργαζόμενη στον τομέα της υγείας που οδηγούσε όχημα του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία ζήτησε την παρέμβαση περιπολικού της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και την εφαρμογή νομικών μέτρων κατά του αθλητή και της συζύγου του.

Σήμερα το πρωί, η Εισαγγελία του Δικαστηρίου της Μπολόνια κοινοποίησε στους εμπλεκόμενους διάταγμα άμεσης αποφυλάκισης, χωρίς περιορισμούς, υπογεγραμμένο από τον Εισαγγελέα, Δρ Φλάβιο Λαζαρίνι, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περιοριστικά μέτρα, με την Εισαγγελία να παραιτείται από τη πρώτη δίκη που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι σήμερα.

Είναι σε εξέλιξη ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη το διάταγμα που εκδόθηκε αμέσως από τον Εισαγγελέα, η Βίρτους Μπολόνια με τη συνδρομή του κ. Ματία Γκρασάνι, εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ερευνών της υπεράσπισης, οι οποίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες Αρχές το συντομότερο δυνατόν.

Ως εκ τούτου, ο παίκτης θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για τον εκτός έδρας αγώνα της Euroleague στη Λυών».

Mε πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ