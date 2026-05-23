Ο Ντέγια Μποντιρόγκα έκανε δηλώσεις σε συνέντευξη Τύπου πριν από τον αυριανό τελικό του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ (24/5, 21:00), ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους για τη σύγχυση που επικράτησε με τα εισιτήρια, λόγω προβλήματος στην πλατφόρμα.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης Τύπου πριν από τον αυριανό τελικό του Final Four, ο Πρόεδρος της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ευχαρίστησε τις ελληνικές αρχές για τη διοργάνωση του Final Four και εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για την επιστροφή του σε μία πόλη που νιώθει σαν σπίτι του, εξαίροντας το πάθος των Ελλήνων για το μπάσκετ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr