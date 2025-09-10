O πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, χαρακτήρισε την Αθήνα, «πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και με τους πιο παθιασμένους φιλάθλους στην Ευρώπη», στις δηλώσεις του που φιλοξενούνται στην επίσημη ανακοίνωση της Euroleague για την ανάθεση του φάιναλ φορ του 2026 στο Telekom Center Athens.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν ισχυρός άνδρας της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα επισήμανε:

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και από τις πιο παθιασμένες εξέδρες στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 στην Αθήνα, μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της Euroleague.

Η Ελλάδα παραμένει μια στρατηγική αγορά για τη Euroleague, με δύο κορυφαίες ομάδες να αγωνίζονται κάθε χρόνο, μια εξαιρετικά αφοσιωμένη κοινότητα φιλάθλων και έχει ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός.

Η επιστροφή του φάιναλ φορ στην Αθήνα είναι μια φυσική επιλογή, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει ακόμη μία θεαματική διοργάνωση».