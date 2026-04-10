Ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρουί Μπόρχες, μίλησε στη διάρκειας της συνέντευξης Τύπου πριν το παιχνίδι των «Λιονταριών» με την Εστρέλα Αμαδόρα, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα επιστροφής του Φώτη Ιωαννίδη από τον τραυματισμό του.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει να αγωνιστεί από τις 9 Μαρτίου σε ένα παιχνίδι απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου για τη League Phase του UEFA Champions League καθώς υπέστη υποτροπή στον τραυματισμό του στο γόνατο, με αποτέλεσμα να παλεύει ακόμη για να επιστρέψει στην ενεργό δράση, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr