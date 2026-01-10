Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η δημόσια εξομολόγηση του πρώην ποδοσφαιριστή των ακαδημιών της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, ο οποίος αποκάλυψε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι δίνει μάχη για τη ζωή του, εκφράζοντας τον φόβο πως ενδέχεται να του απομένουν μόλις «λίγες ημέρες».

Ο 33χρονος Βέλγος ανέφερε πως τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετωπίζει μια σοβαρή ασθένεια, η οποία έχει επιβαρύνει δραματικά την κατάστασή του, οδηγώντας τον πλέον σε κρίσιμο σημείο. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα που ανάρτησε στο Instagram την Πέμπτη, εξήγησε ότι η παρατεταμένη απουσία του από τα social media συνδέεται άμεσα με αυτή τη δύσκολη και επώδυνη περίοδο της ζωής του.

«Καθώς καταλαβαίνω ότι ίσως μου απομένουν μόνο λίγες ημέρες, συνειδητοποιώ ταυτόχρονα πόσοι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα μου και αυτές οι αναμνήσεις θα με συνοδεύουν για πάντα», έγραψε, προσθέτοντας με νόημα: «Η ζωή είναι σκληρή, αλλά η θέα είναι όμορφη. Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τον πόνο που κουβαλάς».

Ο Μουσόντα αποκάλυψε πως αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι η κατάσταση της υγείας του έχει φτάσει σε οριακό σημείο. «Αυτή τη στιγμή απλώς παλεύω για να μείνω ζωντανός. Θα εκτιμούσα ειλικρινά τη βοήθεια και τις προσευχές σας», ανέφερε, τονίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του συνεχίζουν να δίνουν τον αγώνα τους μέχρι τέλους.

Στην ίδια ανάρτηση εξέφρασε και τη λύπη του για τους ανθρώπους που δεν πρόλαβε να ευχαριστήσει προσωπικά. «Με πονάει η σκέψη ότι ίσως να μην έχω την ευκαιρία να το κάνω. Σας αγαπώ όλους», κατέληξε.

Το μήνυμά του προκάλεσε άμεση αντίδραση στήριξης από πρόσωπα του ποδοσφαίρου. Ο Βέλγος διεθνής επιθετικός Ρομέλου Λουκάκου έσπευσε να στείλει μήνυμα δύναμης γράφοντας: «Κουράγιο, Λαμίσα. Είμαστε όλοι μαζί σου», εκφράζοντας δημόσια τη συμπαράστασή του στον πρώην μέσο.

Μήνυμα υποστήριξης απέστειλε και η πρώην ισχυρή διοικητική μορφή της Τσέλσι, Μαρίνα Γκράνοφσκαγια, η οποία ευχήθηκε να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας του, κλείνοντας το σχόλιό της με μια μπλε καρδιά και ένα emoji προσευχής.

Η διαδρομή του Λαμίσα Μουσόντα

Ο Λαμίσα Μουσόντα έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Άντερλεχτ και το 2012 μεταπήδησε στην ακαδημία της Τσέλσι. Παρά τις αρχικές προσδοκίες, η επαγγελματική του πορεία δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε και το 2019 αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα Ελπίδων του Βελγίου, ενώ αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η Μέχελεν, η Λιαγκοστέρα Β, η Παλάμος και η Μαζέμπε.

Η οικογένεια Μουσόντα έχει έντονο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο. Ο αδελφός του, Τσαρλς, πέρασε επίσης από τις ακαδημίες της Τσέλσι, καταγράφοντας επτά συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πριν αποχωρήσει το 2022. Ο μεσαίος αδελφός, Τίκα, εργάζεται σήμερα ως παγκόσμιος σκάουτερ ταλέντων στη Λίβερπουλ, ενώ ο πατέρας τους, Τσάρλι Μουσόντα ο πρεσβύτερος, υπήρξε διεθνής με τη Ζάμπια με 48 συμμετοχές και είχε φορέσει και τη φανέλα της Άντερλεχτ.

Με πληροφορίες από: gbnews