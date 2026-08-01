Η αναδίπλωση που έκανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8), ο Πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο «παγώνοντας» ουσιαστικά την πρόταση για πώληση μεριδίων των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποτελεί σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Reuters, ένα σοβαρό πλήγμα στις πιθανότητες επανεκλογής του το 2027.

Η γρήγορη αναδίπλωση ανέδειξε την αυξανόμενη ανησυχία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον τρόπο διοίκησης του Ινφαντίνο, με αξιωματούχους να ζητούν πλέον μεγαλύτερο έλεγχο στις αποφάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη διακυβέρνηση και το εμπορικό μέλλον του αθλήματος.

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