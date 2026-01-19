Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το χαμένο του πέναλτι καταδίκασε το Μαρόκο στον τελικό του Κόπα Άφρικα απέναντι στη Σενεγάλη, εξέφρασε ο Μπραχίμ Ντίας.

Ο διεθνής επιθετικός της Ρεάλ ήταν μοιραίος για τα «λιοντάρια του Άτλαντα» στη «ρώσικη ρουλέτα» και μία ημέρα μετά τον τελικό με ανάρτησή του στα social media ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας το λάθος του και εκφράζοντας τον πόνο του, καθώς άθελά του συνετέλεσε να καταλήξει το τρόπαιο στον Μανέ και την “παρέα” του.

«Πονάει η καρδιά μου. Χθες απέτυχα και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη, και ζητώ συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μπραχίμ Ντίας.

Esse cara lixo mano, tem q ter muita merda na cabeça para da contrato até 2028 para brahim dias, agora aguenta esse inútil no Real Madrid Q merda de presidente Real Madrid tem plmds pic.twitter.com/iVZvI0FfyQ — . (@brnho015) January 18, 2026

Ο διεθνής Μαροκινός παραδέχτηκε ότι το συγκεκριμένο γεγονός θα τον συνοδεύει για αρκετό καιρό: «Θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσω, αφού αυτή η πληγή δεν επουλώνεται εύκολα».

Η ανάρτηση του Μπραχίμ Ντίας στο Instagram:

«Πονάει η καρδιά μου. Ονειρευόμουν αυτόν τον τίτλο χάρη σε όλη την αγάπη που μου δώσατε, σε κάθε μήνυμα, σε κάθε ένδειξη υποστήριξης που με έκανε να νιώθω ότι δεν ήμουν μόνος. Πάλεψα με ό,τι είχα, με την καρδιά μου πάνω απ’ όλα.

Χθες απέτυχα και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη, και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη.

Θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσω, γιατί αυτή η πληγή δεν επουλώνεται εύκολα, αλλά θα προσπαθήσω. Όχι για τον εαυτό μου, αλλά για όλους όσους πίστεψαν σε εμένα και για όλους όσους υπέφεραν μαζί μου.

Θα συνεχίσω μέχρι κάποια μέρα να μπορέσω να ανταποδώσω την αγάπη που εισέπραξα και να είμαι πηγή υπερηφάνειας για τον μαροκινό λαό μου».

Ο Μπραχίμ Ντίας αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά.