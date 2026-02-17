Τον Σαΐντ Ελ Μάλα θέλει να προσθέσει στο έμψυχο δυναμικό της η Μπράιτον. Οι «γλάροι», που στοχεύουν στα νέα μεγάλα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, προσπαθούν να προλάβουν Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου, Ντόρτμουντ, Ίντερ και Μάντσεστερ Σίτι στο κυνήγι για την υπογραφή του 19χρονου Γερμανού αριστερού εξτρέμ.

Ο Ελ Μάλα, με καταγωγή από την Αλγερία, έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Κολωνίας, με την οποία έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως τον Ιούνιο του 2030. Τη φετινή σεζόν έχει επτά γκολ και τρεις ασίστ σε 24 αγώνες.

Το περασμένο καλοκαίρι η Μπράιτον πρόσφερε 20 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του, αλλά η διοίκηση της γερμανικής ομάδας απάντησε αρνητικά, ενώ και τον Ιανουάριο διεκδίκησε τα δικαιώματα του.

Όπως υποστηρίζει το «Sky Germany», η αγγλική ομάδα κατέθεσε γραπτώς, την τρίτη προσφορά της στα 35 εκατ. ευρώ για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του, εν όψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και να τον πάρει στην Premier League.