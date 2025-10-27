Ο Μπάμπης Κωστούλας κατάφερε να μπει-και μάλιστα για δύο λόγους- στα βιβλία των ρεκόρ με το πρώτο του γκολ στην αγγλική Premier League.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα 4-2 μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μπράιτον το Σάββατο στην 9η αγωνιστική της Premier League, ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε (σ.σ: μείωσε 3-2).

Είναι ένα πρώτο γκολ που θα θυμάται. Στα 18 του, ο Χαράλαμπος Κωστούλας, από κόρνερ του Τζέιμς Μίλνερ, πέτυχε το πρώτο του γκολ για την Μπράιτον, παρά την ήττα της ομάδας του με 4-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το Σάββατο στην 9η αγωνιστική της Premier League.

Αυτή η συνεργασία έγινε η ασίστ με τη μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας (21 έτη και 146 ημέρες) στην ιστορία του πρωταθλήματος, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta.

«Ένα γκολ που βάζει τον νεαρό Έλληνα επιθετικό και τον ακούραστο Άγγλο μέσο (39 ετών) στα βιβλία της ιστορίας, καθώς πλέον κατέχουν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας μεταξύ ενός παίκτη που δίνει ασίστ και ενός σκόρερ: 21 χρόνια και 146 ημέρες.

Είναι επίσης η πρώτη φορά στην ιστορία που ένας παίκτης δίνει ασίστ σε έναν παίκτη που δεν είχε γεννηθεί όταν έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία.

Ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2002, φορώντας τη φανέλα της Λιντς, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας γεννήθηκε τον Μάιο του 2007. Μια πραγματική σύγκρουση γενεών», γράφει χαρακτηριστικά.

Χα.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ