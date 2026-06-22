Η καταπληκτική Βαλένθια επικράτησε με 88-80 της Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» και πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στη σειρά των τελικών της ACB με 2-1.

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