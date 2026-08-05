Ο Βίτορ Μπρούνο μίλησε για το ματς της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League (20:45, Open) και έχρισε φαβορί τον «Δικέφαλο».

Ο Πορτογάλος τεχνικός της βέλγικης ομάδας είπε για την αναμέτρηση:

«Είναι ένα παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά σενάρια και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Στο μυαλό μας έχουμε ότι κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός και στόχος είναι να ‘απαντήσουμε’ στο παιχνίδι του. Γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, θέλουμε να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες φάσεις μπορούμε απέναντι του.

Ο ΠΑΟΚ διαθέτει 4-5 παίκτες κάτω των 24 ετών, γεγονός που είναι πλεονέκτημα και μειονέκτημα ταυτόχρονα. Εμείς έχουμε πολύ νεανική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τη νοοτροπία του να παλεύει για τίτλους, έχει την εμπειρία σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι το φαβορί, γιατί διαθέτει έμπειρους και ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη και μια ‘καυτή’ έδρα. Δε βασίζεται μόνο στο ατομικό ταλέντο. Ξέρει πότε να ανεβάσει και πότε να χαμηλώσει τον ρυθμό. Πρέπει να προσαρμοστούμε στο στυλ παιχνιδιού του. Θεωρώ πως θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του ματς».

Ερωτηθείς για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, απάντησε: «Αν πρέπει να μιλήσω για τον Κωνσταντέλια, θα πρέπει να μιλήσω και για τον Τάισον, τον Ζίβκοβιτς, τον Μύθου. Είναι ένας πολύ καλός, νεαρός παίκτης. Εάν εστιάσουμε πάνω του θα μείνουν άλλοι ελεύθεροι. Αν του αφήσουμε κενούς χώρους θα κάνει… ζημιά. Του αρέσει να παίζει παντού, γνωρίζουμε τον τρόπο παιχνιδιού του και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να τον αντιμετωπίσουμε».

Ο Έρικ Γιανσάνα, εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές της Άντερλεχτ, με τη σειρά του, δήλωσε: «Έχουμε να δώσουμε αύριο ένα δύσκολο παιχνίδι, μπροστά σε ένα παθιασμένο φίλαθλο κοινό. Δουλέψαμε σκληρά και έχουμε καλό προαίσθημα για το ματς. Είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε στην Ευρώπη. Ελπίζουμε να κατακτήσουμε την πρόκριση απέναντι στον ΠΑΟΚ».

Οι Βέλγοι επέλεξαν να μην προπονηθούν στο γήπεδο της Τούμπας, εν όψει της αυριανής μάχης. «Είναι τυπικό για μας να μην προπονηθούμε στο γήπεδο του αντίπαλου. Είναι επιλογή του προπονητή», εξήγησε ο Γιανσάνα.