Στα πρότυπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ, το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) θα συστήσει ειδικό τμήμα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, διασφαλίζοντας την ταχεία και ανεξάρτητη επίλυση των προσφυγών κατά αποφάσεων της FIFA που σχετίζονται με το τουρνουά.

Το τμήμα αυτό θα λειτουργήσει σε όλη τη διάρκεια της τελικής φάσης, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026, παρέχοντας ταχείες διαδικασίες διαιτησίας για υποθέσεις που είναι αρμόδιο το CAS.

Ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών εντός 48 ωρών.

Οι εφέσεις στο τμήμα του CAS μπορούν να ασκηθούν μόνο αφού εξαντληθούν όλα τα άλλα εσωτερικά νομικά μέσα και εφόσον η προσβαλλόμενη απόφαση υπόκειται σε έφεση στο CAS σύμφωνα με το άρθρο 50 του καταστατικού της FIFA, όπως αναφέρει η παγκόσμια ομοσπονδία.