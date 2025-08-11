Απορρίφθηκε η έφεση της Κρίσταλ Πάλας κατά της απόφασης της UEFA να την αποκλείσει από το τουρνουά του Europa League μετακινώντας την στο Conference League σε μια υπόθεση ιδιοκτησίας πολλών συλλόγων, ανακοίνωσε σήμερα (11/8) το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS).

Η UEFA υποβάθμισε την Πάλας τον περασμένο μήνα, επιτρέποντας παράλληλα στην Λιόν να αγωνιστεί στο Europa League, καθώς εκείνη την εποχή, ο όμιλος Eagle Football Group ήταν ο πλειοψηφικός μέτοχος των «λιονέ», ενώ ο πρόεδρός τους, Τζον Τέξτορ, κατείχε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των «αετών».

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία τερμάτισε έβδομη στην Premier League την περασμένη σεζόν, θα αντικαταστήσει οριστικά την Πάλας στο Europa League.

«Αφού εξέτασε τα στοιχεία, η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Τζον Τέξτορ, ιδρυτής της Eagle Football Holdings, είχε μετοχές στην CPFC (Κρίσταλ Πάλας) και την OL (Λιόν) και ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου με καθοριστική επιρροή και στους δύο συλλόγους κατά την ημερομηνία αξιολόγησης της UEFA», ανέφερε το CAS σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε:

«Η επιτροπή απέρριψε επίσης το επιχείρημα της CPFC ότι έλαβε άδικη μεταχείριση σε σύγκριση με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και (τη Λιόν).»

Η Κρίσταλ Πάλας, η οποία προκρίθηκε στο Europa League ως νικήτρια του Κυπέλλου Αγγλίας, άσκησε έφεση κατά της απόφασης της UEFA τον περασμένο μήνα.

Η έφεση έγινε λίγες μέρες πριν ο συνιδιοκτήτης των New York Jets, Ρόμπερτ Γουντ «Γούντι» Τζόνσον, ολοκληρώσει την αγορά του μεριδίου της Eagle Football Holdings, η οποία ιδρύθηκε από την Τέξτορ, στην Κάλας.

Ο Τέξτορ παραιτήθηκε επίσης από το διοικητικό συμβούλιο της Λιόν, με την Μισέλ Κανγκ να διορίζεται πρόεδρος και πρόεδρος.

Καθώς τόσο η Λιόν όσο και η Κρίσταλ Πάλας είχαν προκριθεί στο Europa League, ο γαλλικός σύλλογος είχε τη δυνατότητα να διατηρήσει τη θέση του, καθώς είχε τερματίσει υψηλότερα στα αντίστοιχα πρωταθλήματά του. Η Λιόν τερμάτισε έκτη στη Ligue 1, ενώ η Κρίσταλ Πάλας ήταν 12η στην Premier League.

Η Κρίσταλ Πάλας, η οποία κέρδισε το Community Shield την Κυριακή νικώντας τη Λίβερπουλ στη διαδικασία των πέναλτι, πρόκειται να αγωνιστεί στον προκριματικό γύρο των playoffs της Conference League αργότερα αυτόν τον μήνα.