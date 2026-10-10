Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει συνηθίσει να γίνεται πρωτοσέλιδο για τα γκολ του. Αυτή την φορά όμως, κατάφερε να μονοπωλήσει τη συζήτηση χωρίς να χρειαστεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αρκούσε ένα κούρεμα.

Ο 26χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι αποχωρίστηκε τα μακριά, ξανθά μαλλιά που είχαν γίνει σήμα κατατεθέν της εικόνας του, επιλέγοντας ένα πολύ κοντό look. Η αλλαγή έγινε αμέσως viral, με τον ίδιο να παραδέχεται στη Wall Street Journal ότι περίμενε αντιδράσεις, αλλά όχι τέτοια έκταση.

«Δεν πίστευα ότι ολόκληρος ο κόσμος θα μιλούσε για το κούρεμά μου επί τέσσερις ή πέντε ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πίσω από τα μακριά μαλλιά του κρυβόταν μάλιστα μια οικογενειακή ιστορία.

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